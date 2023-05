Tirailleurs sénégalais : un retour dans la dignité

La porte de sa maison, N’Dongo Dieng, tirailleur sénégalais, l’a franchi des centaines de fois, mais aujourd’hui, le moment est unique. À 87 ans, il rentre définitivement dans sa maison, dans la banlieue de Dakar, auprès de ses enfants et de ses petits-enfants. Un retour au pays, c'est l'aboutissement d’un long voyage et d’un long combat. Il est venu d’Afrique pour servir le drapeau français, comme son grand-père en 1418 ou son père, qui était à l’origine de son engagement. Jusqu’ici, pour toucher son "minimum vieillesse", il devait résider au moins six mois par an à l’Hexagone, logé avec d'autres dans cette modeste résidence de travailleur. En quittant la région parisienne, il ne nourrit pourtant aucune rancœur envers la reconnaissance tardive de l’Hexagone, du rôle et de la place des tirailleurs. Au Sénégal, ce retour est aussi synonyme d'événements historiques. Honneur militaire et émouvante réception par le président de la République, une mince réparation. Désormais, sur le visage de N’Dongo Dieng, se lisent le sourire et la sérénité de celui qui va pouvoir finir sa vie, entouré des siens. TF1 | Reportage A. Tassin, A. ponsar, J.F. Drouillet