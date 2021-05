Titanic : l'odyssée d'une bouteille à la mer

L'histoire commence en 2017, sur les plages de la baie de Fundy, au Canada. Un jour, une famille s'y promène et trouve une bouteille en verre fermée par un bouchon de cire. Celle-ci contient un morceau de papier avec un message pour le moins intriguant : "Je jette cette bouteille à la mer au milieu de l'Atlantique. Nous devons arriver à New York dans quelques jours. Si quelqu'un la trouve, prévenez la famille Lefebvre à Liévin. Mathilde Lefebvre". Cette lettre est datée du 13 avril 1912. Les passionnés du Titanic ne connaissent que trop bien cette date. Il s'agit de la veille du naufrage et Mathilde Lefebvre était à bord. Elle a donc jeté cette bouteille qui a disparu au milieu de l'Atlantique pendant 105 ans avant de réapparaître. Si cette lettre s'avère être authentique, elle serait alors le deuxième plus vieux message dans une bouteille jetée à la mer jamais retrouvée dans le monde. En attendant, dans le Pas-de-Calais, Hélène et Jacques Lefebvre essaient de connaître les péripéties de cette famille avant le naufrage.