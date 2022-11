Titre : Supermarchés : des influenceurs dans vos rayons

Ils sont peut-être les deux apprentis les plus connus du Web. Alexis et Enzo, 22 et 21 ans, travaillent au Hyper U de Boulazac, en Dordogne. Ils font la mise en rayon, l’inventaire et surtout, ils gèrent les réseaux sociaux, publient des vidéos, non pas pour annoncer les promos, mais pour amuser la galerie. Cela marche, la page TikTok de la grande surface a été visitée des millions de fois. Ce n’est pas mal pour une commune d’à peine 8 000 habitants. Officiellement, il n’est pas question de publicité. Mais grâce à ces vidéos, cet Hyper U se crée une base de client, 10 000 abonnés sur la page, ce sont 10 000 acheteurs potentiels. Alors, tout le personnel joue le jeu, ce jour-là, c’est au tour de Jean-Luc, responsable des achats. Quelques jours plus tard, la vidéo a été vue 265 000 fois. Les supermarchés investissent le Web. À Saint-Étienne-du-Rouvray, les employés du Leclerc font danser le client. À Saint-Pierre-lès-Elbeuf, pour faire la publicité du Drive, le personnel mouille la chemise. Retrouvez plus de détails dans la vidéo en en-tête de cet article. TF1 | Reportage M. Poissonnet, C. Chevreton, G. Vuitton