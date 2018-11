Les titres du JT de 13H

À la Une de votre édition : Les Gilets jaunes ne désarment pas et poursuivent leur mobilisation. Face à ce mouvement, quelle va être la réponse du gouvernement ? Sous-marin San Juan : la fin d'une énigme. Et enfin zoom sur la route des Beffroi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.