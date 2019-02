Les titres du JT de 13H

À la Une de votre édition : Une femme et son enfant décèdent dans un incendie à Lyon. La tempête Isaias est en train de traverser le pays, 21 départements sont en alerte. En Irak, les militaires français continuent de former leurs homologues irakiens et redoutent le départ des Américains. Zoom sur les cimes des Dolomites, un endroit très prisé des skieurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.