Les titres du JT de 13H

À la Une de votre édition : Pédophilie à l'étranger : un Français soupçonné d'avoir violé une cinquantaine de mineurs dans différents pays d'Asie a été arrêté. Procès "Air cocaïne" : les deux pilotes du Falcon qui devaient transporter 700 kilos de drogue ont écopé de six ans de prison ferme. Acte XXI des gilets jaunes : le dispositif policier a été allégé. Enfin, découvrez les adresses et bons plans pour passer un week-end à Dublin. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.