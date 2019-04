Les titres du JT de 13H

À la Une de votre édition : football : des insultes racistes lors du match Dijon-Amiens. Saint-Denis : une prof a été braquée par un élève. Loi anti-casseurs : première journée d'application. Adresses et bons plans : week-end aux Saintes-Maries-de-la-Mer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.