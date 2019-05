Les titres du JT de 13H

À la Une de votre édition : Les hommages se multiplient après la mort de deux soldats français. Élections européennes : les Français boudent l'Europe. L'administration pénitentiaire recrute avec des milliers de postes à pourvoir. Et zoom sur les îles méconnues de Venise. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.