Les titres du JT de 13H

À la Une de votre édition : Les départs en vacances sont contrariés par les grèves à la SNCF et à Air France. Emmanuel Macron s'exprimera sur TF1 sur les conflits sociaux le jeudi 12 avril. Nordahl Lelandais explique avoir tué accidentellement Maëlys en lui donnant une gifle. Tapisseries d'Aubusson : un savoir-faire exceptionnel. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.