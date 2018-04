Les titres du JT de 13H

À la Une de votre édition : le grand pique-nique pacifiste prévu ce dimanche 15 avril en soutien aux zadistes s'est transformé en affrontement. Bachar al-Assad affirme avoir repris la totalité de la Ghouta au lendemain des frappes occidentales. Les anti 80km/h sont bien déterminés à faire du bruit. Et on finit avec un safari en Ardèche. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.