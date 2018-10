Les titres du JT de 13H

À la Une de votre édition : L'Arabie saoudite avoue enfin que le journaliste Jamal Khashoggi a bien été tué dans son consulat. Les galettes de mazout continuent de polluer les plages du Var. Le chanteur Dave nous concoctera une recette bien à lui dans notre "Quatre à table" de ce 20 octobre 2018. Découvrez les adresses et les bons plans pour un week-end à Royan. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 20/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 20 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.