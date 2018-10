À la Une de votre édition : la pollution au pétrole sur les plages du Var, le coup de pression de Matteo Salvini contre la France, la fin de l'enquête judiciaire dans l'affaire Fillon, la grande peur des Anglais de Dordogne face au Brexit, l'arrivée des vacances de la Toussaint et le phénomène K-pop. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.