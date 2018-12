À la Une de votre édition : sécurité maximale à Paris pour l'acte 4 des "gilets jaunes", les appels au calme de certaines personnalités publiques, internet comme arme de désinformation, les rôles des patrons sur le pouvoir d'achat, et la procédure appliquée par les forces de l'ordre à la suite de violences commis au cours du blocage d'un lycée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.