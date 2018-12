À la Une de votre édition : l'impact économique des blocages des "gilets jaunes", la nouvelle stratégie anti-émeutes des forces de l'ordre, Emmanuel Macron qui doit annoncer de nouvelles mesures en réponse à cette crise, l'hommage des fans de Johnny Hallyday à l'église de la Madeleine, le festival du film de montagne et la sortie du nouveau film "Rémi sans famille". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.