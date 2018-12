À la Une de votre édition : l'émotion des Strasbourgeois face au terrorisme, la fin de cavale pour Cherif Chekatt, les motivations des gilets jaunes, le bras de fer entre l’État et le groupe Ford, le marché des confiseries et les derniers préparatifs pour les candidates à Miss France 2019. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.