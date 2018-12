À la Une de votre édition : ce que les gilets jaunes vont faire samedi 22 décembre, le calendrier des mesures en faveur du pouvoir d'achat, 2018 l'année la plus chaude jamais enregistrée dans notre pays, les images montrant une attitude troublante des chimpanzés en Côte d'Ivoire, et les bûches de Noël les plus folles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.