À la Une de votre édition : le combat d'une femme contre la violence conjugale, les réponses aux questions autour du prélèvement à la source, le coût des radars détruits depuis la crise des gilets jaunes, les arnaques à la galette des rois, et à la découverte d'un sanctuaire pour les fauves de compagnie en Jordanie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/01/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.