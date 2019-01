À la Une de votre édition : les violences contre des symboles de la République, la manifestation des femmes "gilets jaunes", le devenir de nos vieux véhicules diesel, le défi alimentaire de 2019 et la visite de la plus grande piste de ski intérieur d'Europe. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/01/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.