Les titres du JT de 20h du 18 août 2017 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1  

Au sommaire du JT de 20h du 18/08/17, l’émotion à Barcelone au lendemain de l’attentat qui a fait 13 morts et 130 blessés, les suites de l’enquête en Catalogne et les derniers événements à Cambrils, les moyens mis en œuvre dans les villes françaises pour se protéger des voiture-béliers, direction le GR20 en Corse, l’un des sentiers les plus difficiles d’Europe et le retour de Nolwenn Leroy avec la sortie d’un nouvel album.