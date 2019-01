À la Une de votre édition : la piste criminelle privilégiée dans l'incendie à Courchevel, la polémique autour de l'homme qui avait piloté l'avion transportant Emiliano Sala, la menace d'Airbus de se retirer du Royaume-Uni en cas de Brexit sans accord, des lits à tout prix à Amsterdam pour les touristes, et le fascinant ballet de méduses à découvrir dans la ville de Paris. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/01/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.