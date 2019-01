À la Une de votre édition : la mobilisation des "foulards rouges", la colère des habitants au lendemain de l'effondrement d'un barrage minier au Brésil, la crise politique au Venezuela, les indemnités de départ de Carlos Ghosn, la sécheresse en Australie et le retour des requins en Méditerranée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/01/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.