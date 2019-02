À la Une de votre édition : le soutien de la classe politique envers Richard Ferrand, de nouvelles violences à Paris au cours de l'acte XIII des "gilets jaunes", mise en examen de l'auteur présumé de l'incendie déclenché dans le XVIe arrondissement de Paris, la polémique autour des éoliennes dans l'Yonne, au plus près des bisons de Lozère, et le tournage du film "All Inclusive" en Guadeloupe. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.