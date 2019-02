À la Une de votre édition : le dernier bastion de Daech en Syrie, le quatorzième samedi de mobilisation des "gilets jaunes", l'utilisation thérapeutique des tatouages, le mystère de la peinture de Rembrandt et la reconnaissance du combat au sabre laser comme pratique sportive réglementée par la Fédération française d'escrime. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 février 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.