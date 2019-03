À la Une de votre édition : des capteurs sonores installés dans un quartier difficile à Saint-Étienne, les manifestations populaires en Algérie, des PV en fonction des revenus, le succès mondial du pop-corn français, et puis l'orphelinat des gorilles au Cameroun. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/03/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.