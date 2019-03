À la Une de votre édition : le mouvement de contestation en Algérie avec l'humour comme arme privilégiée. Carlos Ghosn traqué par les journalistes après sa libération au Japon. Le nouveau retard à la SNCF. L'enquête sur la dépollution des sites industriels dans notre pays. L'opinion des enfants sur l'égalité homme/femme. Et le concert des Enfoirés 2019. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.