À la Une de votre édition: le coup de folie d'un policier à Sarcelles, la disparition du sous-marin argentin, la chute de Robert Mugabe au Zimbabwe, les lunettes à 18 euros, la bonne posture au travail et le plus grand concours international de danse. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/11/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.