À la Une de votre édition : le crash d'un avion de l'Ethiopian Airlines, les dégâts et les perturbations d'une tempête dans le Nord de l'Hexagone, les demandes formulées par les Français à travers le grand débat national, les 18 sites qui profiteront de la cagnotte du loto du patrimoine, la randonnée du del Rey et le film "Convoi exceptionnel" avec Gérard Depardieu et Christian Clavier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.