À la Une de votre édition : une tuerie de masse en Nouvelle-Zélande, le rapatriement de cinq enfants de djihadistes, la grève mondiale des jeunes pour le climat, le respect du bien-être animal comme argument marketing, et puis les astuces pour un beau jardin à un coût abordable. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.