À la Une de votre édition : le retour des casseurs à Paris, la colère des commerçants et des riverains après les dégradations sur les Champs-Elysées pendant l'acte XVIII des "gilets jaunes", la "Marche du siècle" qui a rassemblé plus de 30 000 personnes dans la capitale, le profil de l'auteur de l'attentat en Nouvelle-Zélande, le robot voiturier de l'aéroport de Lyon, puis le succès des comédies musicales anglo-saxonnes à Paris. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.