À la Une de votre édition : l'évolution des négociations à Bruxelles sur le Brexit, l'urgence sanitaire au Mozambique après le passage du cyclone Idaï, le dispositif de sécurité pour éviter une nouvelle à Paris, les nouvelles cartes SNCF, et le cadeau de Pogba aux Bleus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.