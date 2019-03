À la Une de votre édition : la visite d'État du président chinois Xi Jinping, le sauvetage d'un paquebot norvégien en pleine mer, la folie des ronds-points dans l'Hexagone, l'éleveur qui fait revivre des races disparues, le championnat du monde de lancer d'avions en papier et la sortie du film "Chamboultout". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 mars 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.