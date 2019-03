À la Une de votre édition : la commémoration du massacre des résistants des Glières, les étranges pannes du signal GPS de l'aéroport de Marignane, les violences contre les enseignants à l'école, l'arche de Noé moderne de San Diego, l'acrobate tricolore du parapente, et la suite du film "Tanguy". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.