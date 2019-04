À la Une de votre édition : l'inquiétude en Loire-Atlantique après la détection de douze cas de cancer chez des enfants, l'explosion des fraudes des placements en ligne, la baisse du niveau des élèves en mathématiques, le reportage sur un site militaire russe au milieu de l'Arctique, et la découverte du très probable ancêtre des baleines. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.