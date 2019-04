À la Une de votre édition : la condamnation des pilotes "d'Air Cocaïne", l'arrestation d'un Français soupçonné d'avoir violé plus de 50 mineurs en Asie, les ravages du gel sur les vignobles de Loire-Atlantique, le constat fait par Sidaction en marge de sa 25ème édition, reportage sur un photographe passionné de loups, et la rénovation de la Bibliothèque Nationale de France. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.