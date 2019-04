À la Une de votre édition : le violent incendie du 6 avril 2019 à Paris, les premières pistes du gouvernement après le grand débat, les dernières innovations technologiques du salon des forces spéciales, la vie des cobayes après les laboratoires, la visite au cœur des glaciers islandais, ainsi que les leçons de séduction de Kad Merad dans "Just a gigolo". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.