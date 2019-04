À la Une de votre édition : les 155 points noirs à traiter pour la sécurisation de nos passages à niveau, la forte hausse des chiffres de la délinquance, l'augmentation des tarifs de l'électricité prévue en juin 2019, la lutte contre les punaises de lit, ainsi qu'une immersion dans les coulisses du plus grand vestiaire du cinéma en Espagne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.