À la Une de votre édition : l'hommage rendu par les policiers à leurs collègues qui se sont suicidés depuis le début de l'année, le chemin de croix exceptionnel autour de Notre-Dame de Paris en ce vendredi saint, l'impact du célibat sur la natalité au Japon, les bienfaits du chocolat sur le moral et la santé, et l'autorisation de la préfecture à remonter le niveau du Cher pour préserver le château de Chenonceau. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.