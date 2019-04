À la Une de votre édition : l'affrontement entre casseurs et forces de l'ordre lors de la mobilisation des "gilets jaunes" à Paris, les accords passés par l'Etat pour allonger les concessions des sociétés exploitant le réseau d'autoroutes en échange de la réalisation de certains travaux, la provenance de l'agneau pascal que nous allons manger ce week-end, le vol en parapente et l'histoire d'un château caché sous une colline. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.