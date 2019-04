À la Une de votre édition : le bilan des attentats au Sri Lanka, l'ouverture d'une enquête après les propos haineux des manifestants envers les policiers samedi, le bain de foule d'Emmanuel Macron au Touquet avant son allocution prévue jeudi 25 avril prochain, le retour de la cassette audio, et la transhumance des chevaux sur les routes de montagne des Pyrénées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.