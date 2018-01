À la Une de votre édition : la mort de la chanteuse France Gall, l'incendie meurtrier dans le Pas-de-Calais, l'enlèvement du petit Tizio à Toulouse, les commémorations des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher, les chantiers de la SNCF pour moderniser son réseau et la découverte des bisons d'Europe en Lozère. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.