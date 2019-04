À la Une de votre édition : le coût des mesures annoncées par Emmanuel Macron pour abaisser la crise sociale, les cinq fusillades en cinq jours à Nantes, les techniques pour devenir imbattable en calcul mental, les coulisses de l'aéroport de Roissy, et direction l'Iran, à la découverte de ce qui reste d'un lac asséché. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/04/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.