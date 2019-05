À la Une de votre édition : la neige dans les Vosges en ce début de mai, l'Inde et le Bangladesh frappés par le cyclone Fani, la crise des hypermarchés dans l'Hexagone, la mobilisation des "gilets jaunes" de ce samedi 4 mai 2019, les nouvelles règles d'usage de la trottinette électrique, puis retour dans l'Antiquité avec les Grands Jeux romains de Nîmes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.