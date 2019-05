À la Une de votre édition : les conclusions du rapport d'enquête sur l'accident de car de Millas, le bug de Parcoursup qui pénalise des dizaines de milliers d'élèves, la France à nouveau élue première destination touristique au monde, les transports du futur exposés au salon Vivatech 2019, et l'arrivée de la cinquième dimension dans les parcs d'attractions. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.