À la Une de votre édition : l'éventuel arrêt des soins pour Vincent Lambert, la robotisation des entrepôts d'Amazon, les premiers aveux de Boeing après les crashs de ses 737 Max, l'enquête sur les milliers d'églises françaises en péril, et la découverte du métier de taxidermiste de poissons. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.