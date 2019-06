À la Une de votre édition : le bilan du chavirage d'une navette de la Société nationale de sauvetage en mer aux larges des Sables-d'Olonne, les dégâts de la tempête Miguel et ses rafales allant jusqu'à 130 km/h, la fraude alimentaire sur des steaks hachés vendus à des associations caritatives, l'ouverture de la Coupe du monde féminine de football avec le premier match des Bleues face à la Corée du Sud. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.