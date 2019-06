À la Une de votre édition : le témoignage poignant des rescapés du naufrage du bateau de la SNSM, un retour sur les normes sanitaires européennes en vigueur après la fraude sur les steaks hachés, le focus sur le rapport concernant la pollution de la mer Méditerranée et le carton d'audience des Bleues pour leur premier match. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.