À la Une de votre édition : les nouveaux hommages rendus aux trois sauveteurs en mer décédés le vendredi 7 juin aux Sables-d'Olonne, l'entraînement des Bleues devant leurs supporters, les questions sur la probable disparition des barrières de péages, la place des enceintes connectées dans nos maisons, la cohabitation des Londoniens avec les renards et un voyage découverte sur la route de la rose. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.