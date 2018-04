À la Une de votre édition : l'accident de manège près de Lyon, la grève chez Carrefour, le stationnement payant pour les deux-roues, le retour de Malala au Pakistan, la dictée géante au Stade de France et le nouveau film de Romain Duris. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/03/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 mars 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.