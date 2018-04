À la Une de votre édition : la camionnette qui fonce dans la foule à Munster (Allemagne), le deuxième épisode de grève à la SNCF, les violences dans les facs, l'ancien président brésilien Lula qui accepte de purger sa peine, le jambon Pata Negra et la nouvelle vie de la danseuse Marie-Agnès Gillot. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.