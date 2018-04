À la Une de votre édition : les nouveaux affrontements à Notre-Dame-des-Landes, la bataille diplomatique à l'ONU sur la crise syrienne, le vol de l'écrin du coeur d'Anne de Bretagne, le gel du patrimoine de Johnny Hallyday, la tortue punk qui rejoint la liste des espèces menacées et le stylo Bic qui inspire les artistes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.